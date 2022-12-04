Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал более 800 км с полной нагрузкой — Finance.ua
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Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал более 800 км с полной нагрузкой

Технологии&Авто
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Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал более 800 км с полной нагрузкой
Новый рекорд: электрогрузовик Tesla Semi проехал более 800 км с полной нагрузкой, Фото: Tesla
Новая Tesla Semi впервые продемонстрировала свой запас хода. Электрический грузовик смог преодолеть более 800 км, буксируя загруженный полуприцеп.
Об этом в своем Twitter написал Илон Маск.
Если точнее, то команда испытателей Tesla проехала 804,5 км (500 миль) без подзарядки. Автопоезд загрузили по максимуму — его полная масса составляла 36,7 тонны (81 000 фунтов).
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Такой запас хода рекордный среди серийных электрических грузовиков. Для теста выбрали топовую версию Tesla Semi 2023 стоимостью $180 000, оснащенную четырьмя электромоторами.
В базовом варианте за 150 тысяч долларов электрокар способен проехать 480 км без подзарядки. Это также неплохой показатель в сегменте.
Электрогрузовик Tesla Semi демонстрирует не только рекордный запас хода, но и отличную динамику. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд с загруженным полуприцепом и всего за 5 с — без него.
По материалам:
Фокус
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