Новый порядок использования бюджетных средств обеспечит закупки газа на сумму 12,7 млрд грн — Finance.ua
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Новый порядок использования бюджетных средств обеспечит закупки газа на сумму 12,7 млрд грн

Энергетика
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По инициативе Министерства энергетики Украины правительство приняло постановление, которое обеспечит эффективное использование бюджетных средств в сумме 12,7 млрд грн для альтернативных поставок природного газа.
Согласно документу, ГК «Нафтогаз Трейдинг» по согласованию с Минэнерго будет закупать газ по внешнеэкономическим контрактам, а также газ украинской добычи, исходя из обеспеченности баланса природного газа.
«Дополнительные средства помогут обеспечить резервные поставки газа в течение этого отопительного сезона. Это позволит создать максимальные условия для надежного газоснабжения, насколько это возможно в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
«Нафтогаз Трейдинг» должен реализовывать газ в зависимости от необходимости покрытия потребностей по предложениям НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор ГТС Украины».
Средства от реализации подлежат перечислению в государственный бюджет.
Напомним, изменениями в Государственный бюджет-2022 Верховная Рада предусмотрела 12,7 млрд грн в рамках новой бюджетной программы «Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов» с источником покрытия расходов за счет увеличения внешних государственных заимствований (кредит Канады).
По материалам:
Finance.ua
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