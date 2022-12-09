Новый порядок использования бюджетных средств обеспечит закупки газа на сумму 12,7 млрд грн — Finance.ua

Новый порядок использования бюджетных средств обеспечит закупки газа на сумму 12,7 млрд грн Сегодня 08:35 — Энергетика

По инициативе Министерства энергетики Украины правительство приняло постановление, которое обеспечит эффективное использование бюджетных средств в сумме 12,7 млрд грн для альтернативных поставок природного газа.

Согласно документу, ГК «Нафтогаз Трейдинг» по согласованию с Минэнерго будет закупать газ по внешнеэкономическим контрактам, а также газ украинской добычи, исходя из обеспеченности баланса природного газа.

«Дополнительные средства помогут обеспечить резервные поставки газа в течение этого отопительного сезона. Это позволит создать максимальные условия для надежного газоснабжения, насколько это возможно в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

«Нафтогаз Трейдинг» должен реализовывать газ в зависимости от необходимости покрытия потребностей по предложениям НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор ГТС Украины».

Средства от реализации подлежат перечислению в государственный бюджет.

Напомним, изменениями в Государственный бюджет-2022 Верховная Рада предусмотрела 12,7 млрд грн в рамках новой бюджетной программы «Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов» с источником покрытия расходов за счет увеличения внешних государственных заимствований (кредит Канады).

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