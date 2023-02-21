Новый Porsche Cayenne станет электромобилем — Finance.ua

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Новый Porsche Cayenne станет электромобилем

Технологии&Авто
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Новый Porsche Cayenne станет электромобилем
Новый Porsche Cayenne станет электромобилем
Стартовала технология Porsche Cayenne четвертого поколения. Спортивный кроссовер дебютирует в 2026 году и радикально изменится — станет электромобилем.
Об этом стало известно журналистам британского издания Autocar.
Новый Cayenne построят на платформе РРЭ, как и электрокар Porsche Macan. Уже заявлено, что младший кроссовер получит два двигателя суммарной мощностью 600 л. с. и батарею на 100 кВт∙ч, а его запас хода составит не менее 500 км.
Эту же силовую установку должен получить новый Porsche Cayenne. Впрочем, в линейке также будет более мощный вариант.

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Платформа РРЭ использует 800-вольтную архитектуру, позволяющую сверхбыструю зарядку мощностью 270 кВт. Кроме того, электрокар Porsche Cayenne получит управляемые задние колеса.
Интересно, что при появлении электрокара бензиновый кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения не снимут с производства. Некоторое время две модели будут выпускаться параллельно. Кстати, вскоре нынешний Porsche Cayenne будет обновлен, и его уже рассекретили до премьеры.
По материалам:
Фокус
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