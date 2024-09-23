Новый павербанк Xiaomi способен заряжать ноутбук и смартфон одновременно — Finance.ua

Новый павербанк Xiaomi способен заряжать ноутбук и смартфон одновременно Сегодня 20:41 — Фондовый рынок

Новый павербанк Xiaomi способен заряжать ноутбук и смартфон одновременно

Xiaomi выпустила сверхмощный павербанк 165 Вт на 10 000 мАч. Устройство способно заряжать не только смартфоны и планшеты, но и современные ноутбуки.

Внешний аккумулятор имеет встроенный короткий USB-C кабель, чтобы постоянно не искать этот аксессуар. Также батарея имеет цветной дисплей отображающий состояние зарядки и самого устройства, хороший шанс увидеть, на что действительно способен смартфон. Павербанк получил элегантный современный дизайн, он несколько толстый, но неширокий.

Автономное зарядное устройство официально поддерживает смартфоны Xiaomi с мощностью зарядки до 120 Вт, одновременно способное заряжать дополнительное устройство мощностью 45 Вт. Чтобы полностью зарядить Xiaomi 14 Pro, нужно всего 19 минут. Сам банк может заряжаться мощностью до 90 Вт и получает 55% заряда всего за 15 минут.

Среди поддерживаемых устройств, кроме Xiaomi, много других смартфонов, включая Apple iPhone, оснащенных разъемом USB-C. Также в списке поддержки планшеты, включая iPad 9 и iPad Air, и ноутбуки, среди которых MacBook Pro и Air. Поддерживается много стандартов зарядки — PD 3.0, PPS, QC 3.0 и другие.

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