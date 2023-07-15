Новый огромный ТВ от Xiaomi оценили в $400 — Finance.ua

Новый огромный ТВ от Xiaomi оценили в $400 Сегодня 04:58 — Фондовый рынок

Новый огромный ТВ от Xiaomi оценили в $400

В свое время бренд Xiaomi завоевал популярность за хорошее соотношение цены и качества. Огромный телевизор диагональю в 75 дюймов оценили в $400 (в пересчете с юаней).

Разрешение панели стандартное — 4К. Частота обновления также не самая высокая и ограничивается 69 Гц. Зато ТВ отличается ультратонкими рамками вокруг экрана, способного отображать 1,07 миллиарда цветов. Углы обзора также достаточно широкие — 178 градусов. В конце концов, в активе 4-ядерный процессор, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

В наличии также два динамика по 10 Вт и целый ряд интерфейсов. Для подключения источника сигнала есть антенный вход, порты USB Type-A и HDMI, а также AV-коннекторы и S/PDIF. По «беспроводу» можно подключиться к сети через Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Заявлена ​​поддержка функций голосового ассистента XiaoAI. Работает ТВ под управлением прошивки MIUI for TV 3.0.

Выйдет ли Xiaomi EA75 (название модели) за пределами Китая? Пока что об этом не сообщается.

itechua По материалам:

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