Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото — Finance.ua

Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото 13.04.2023, 00:18 — Фондовый рынок

Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото

Опубликованы первые официальные фото Mini Cooper нового поколения. Знаменитый хэтчбек В-класса представят в этом году, а его продажи стартуют весной 2024 года. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте BMW Group.

Дизайн Mini Cooper 2024 не стал сюрпризом, ведь недавно автомобиль был замечен во время рекламной фотосессии. У авто знакомый силуэт, но большие фары и изогнутые фонари. Дверные ручки выполнены в духе новых BMW. Салон раскрыли только частично — на фото виден круглый дисплей мультимедиа.

На снимках зафиксирован электромобиль Mini Cooper E — об этом свидетельствует заглушка на месте радиаторной решетки. Впрочем, бензиновые версии останутся в линейке, причем они будут выпускаться в Великобритании, а электрокары Mini — в Китае.

Ранее были рассекречены характеристики Mini Cooper E. Базовая версия сохранит 184-сильный мотор и получит батарею емкостью 40 кВт∙ч, а его запас хода составит 400 км.

Новый Mini Cooper SE оснастят 218-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч. Он сможет проехать около 400 км на одном заряде.

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Фокус По материалам:

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