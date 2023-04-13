Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото

Фондовый рынок
25
Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото
Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото
Опубликованы первые официальные фото Mini Cooper нового поколения. Знаменитый хэтчбек В-класса представят в этом году, а его продажи стартуют весной 2024 года. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте BMW Group.
Дизайн Mini Cooper 2024 не стал сюрпризом, ведь недавно автомобиль был замечен во время рекламной фотосессии. У авто знакомый силуэт, но большие фары и изогнутые фонари. Дверные ручки выполнены в духе новых BMW. Салон раскрыли только частично — на фото виден круглый дисплей мультимедиа.
На снимках зафиксирован электромобиль Mini Cooper E — об этом свидетельствует заглушка на месте радиаторной решетки. Впрочем, бензиновые версии останутся в линейке, причем они будут выпускаться в Великобритании, а электрокары Mini — в Китае.
Ранее были рассекречены характеристики Mini Cooper E. Базовая версия сохранит 184-сильный мотор и получит батарею емкостью 40 кВт∙ч, а его запас хода составит 400 км.
Новый Mini Cooper SE оснастят 218-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч. Он сможет проехать около 400 км на одном заряде.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.