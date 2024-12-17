Новый Mercedes Vito 2026 показали до презентации (фото, видео) — Finance.ua

Новый Mercedes Vito 2026 показали до презентации (фото, видео) Сегодня 02:37

Новый Mercedes Vito 2026 показали до презентации (фото, видео)

Новые Mercedes V-Class и Vito кардинально изменятся внешне и станут более современными. Минивены получат электрические модификации с запасом хода до 500 км.

Обнародованы первые официальные фото и видео из Mercedes-Benz Vito и V-Class нового поколения. Презентация коммерческих моделей запланирована на весну 2025 года, а их производство стартует в 2026 году.

Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

На тизерах новый Mercedes Vito/V-Class в тени, но все же можно разглядеть отдельные детали его дизайна. Силуэт минивэна претерпит изменения и будет стремительнее, а оконная линия станет выше. Также обращает на себя внимание оригинальная диодная оптика.

Разработчики отметили, что минивэны Mercedes Vito и V-Class будут больше отличаться друг от друга по дизайну. Палитра версий останется очень широкой — будут предлагать грузовые и пассажирские модели, более доступные семейные версии и роскошные VIP-шаттлы.

Новые Mercedes V-Class и Vito будут построены на современной платформе VAN.EA. В линейке будут электрические версии с одним и двумя моторами и запасом хода до 500 км.

Остаются и дизельные модификации минивэнов. Кроме того, Mercedes Vito/V-Class разрабатывают систему полуавтономного движения.

Фокус По материалам:

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