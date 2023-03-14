Новый Lehman Brothers, или ложная тревога? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Новый Lehman Brothers, или ложная тревога? Сегодня 16:21 — Валюта

В конце прошлой недели популярный в IT-индустрии банк Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве. В инвестиционных кругах мгновенно начались разговоры о повторении кризиса 2008 года, который начался после падения ипотечного банка Lehman Brothers. Сразу стоит отметить, что Silicon Valley Bank хоть и крупный, но все же меньше банка Lehman. Также нужно понимать, что и причины его краха несколько иные. Безусловно, бесследно для банковской системы США данное событие не пройдет — последовавшие банкротства Silvergate и Signature наглядное тому подтверждение. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Ставка межбанковского кредитования в США (%). Источник: bloomberg.com

Главная причина банкротства коммерческих банков — невозможность исполнить свои обязательства перед вкладчиками. Иными словами, клиенты финансового учреждения забирают деньги быстрее, чем оно их привлекает. Не стал исключением и Silicon Valley Bank, который в последние несколько дней потерял ряд крупных вкладчиков. В итоге он не смог преодолеть «кассовый разрыв», что и спровоцировало банкротство.

В аналогичных ситуациях финансовые учреждения при низких процентных ставках без труда брали краткосрочные займы. Позже они их благополучно погашали за счет привлечения средств новых вкладчиков. Однако сейчас, когда ставка межбанковского кредита в США достигла 5%, сделать подобное стало значительно тяжелее. Системные банки в условиях «жесткой» монетарной политики не рискнули выкупить проблемный банк. В итоге действия американского ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики начали негативно сказываться на банках, чей бизнес был успешен лишь при низкой учетной ставке.

Следующими жертвами падения Silicon Valley Bank, вероятно, станут его партнеры — First Republic Bank, Pacific Westerns и Western Alliance. ФРС США в состоянии вмешаться и попытаться спасти их, но лишь в том случае, когда за ними могут последовать банкротства более крупных системных банков. Если этого не будет сделано, регулятор выплатит компенсации по застрахованным вкладам, чем все и ограничится. Нового Lehman Brothers Федрезерв вряд ли допустит.

Более важным является другой вопрос — решится ли ФРС США продолжить повышение учетной ставки и сокращение баланса. Цели «жесткой» монетарной политики еще не достигнуты: инфляция по-прежнему выше 2%, нефть торгуется дороже 60 USD за бочку и «маячит» бюджетный кризис летом нынешнего года. Последнее является больше политическим риском, которым воспользуются противники Президента США на предстоящих в 2024 году выборах.

RoboForex По материалам:

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