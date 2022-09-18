Новый кроссовер Volvo EXC90: характеристики и оснащение — Finance.ua
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Новый кроссовер Volvo EXC90: характеристики и оснащение

Технологии&Авто
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Компания Volvo в скором времени представит новый электрический кроссовер EXC90, который станет для марки флагманом, пишет nrj.com.ua.
Эта модель разрабатывается на базе платформы SPA2, которую шведский производитель представил недавно. Эта архитектура поддерживает автомобили разного типа и размеров. Но Volvo EXC90 2024 года будет 3-рядным кроссовером.
Новый кроссовер Volvo EXC90: характеристики и оснащение
В Сети появились очередные рендеры с изображением шведской новинки. Создавшие их дизайнеры предполагают, что новый EXC90 визуально похож на последние продукты шведской марки. В частности, он получит декоративную вставку, имитирующую фирменную решетку радиатора, и узкие фары головного света с Т-образными светодиодными лентами.
Но передний бампер оформлен в уникальном для Volvo стиле. Он визуально разделен на 2 сегмента: верхний, немного углубленный в кузов, и нижний с длинным воздухозаборником.
Новый кроссовер Volvo EXC90: характеристики и оснащение
Но салон Volvo EXC90 выдержан в новом стиле. Кроссовер потеряет трансмиссионный тоннель, место которого займет подвесной «лоток» с подлокотником. Шведскую модель оснастят большим вертикально ориентированным тачскрином и компактной цифровой приборной панелью, которая размещается на рулевой колонке. Дополнительно кроссовер получит проекционный экран с поддержкой дополненной действительности.
Сообщается, что встроенная мультимедиа и оборудование будут поддерживать удаленное обновление. Для шведского кроссовера подготовят 1 или 2 электродвигателя с совокупной отдачей до 400-455 л. В комплекте с ним также предложат 100-киловаттный аккумулятор, обеспечивающий запас хода 600 километров. Кроме того, Volvo ECX90 будет поддерживать автономное вождение.
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По материалам:
Finance.ua
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