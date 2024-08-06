Новый концептуальный кроссовер Jeep Dune показали официально — Finance.ua
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Новый концептуальный кроссовер Jeep Dune показали официально

Технологии&Авто
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Новый концептуальный кроссовер Jeep Dune показали официально
Новый концептуальный кроссовер Jeep Dune показали официально
Независимая дизайн-студия Klissarov Design создала компактный кроссовер Jeep Dune, но исключительно в цифровом варианте. В отличие от других независимых проектов новая концепция базируется на существующих серийных автомобилях.
Концепция должна стать продолжением тройки компактных электромобилей — Citroen Ami, Opel Rocks Electric и Fiat Topolino. Как и вышеупомянутые электромобили, концепт Jeep крошечный: 2410 мм в длину, 1390 мм в ширину и 1520 мм в высоту. Dune имеет пропорции, подобные Citroen Ami Buggy.
Новый концептуальный кроссовер Jeep Dune показали официально
Фирменный стиль Jeep подчеркивает классическая радиаторная решетка с круглыми светодиодными фарами. Кроме того, такие элементы, как полуоткрытые колеса, небольшие двери, трубчатая рама и запасное колесо, установленное сзади, придают ему вид уменьшенного Wrangler.
Несмотря на авантюрный вид, технические характеристики Jeep Dune достаточно скромны. Электромобиль использует силовую установку Citroen Ami с электродвигателем мощностью 8 л. с. и литий-ионным аккумулятором емкостью 5,5 кВт*ч. Максимальная скорость авто ограничена на отметке в 45 км/ч, что позволяет управлять автомобилем в возрасте от 14 лет в некоторых европейских странах.
Новый концептуальный кроссовер Jeep Dune показали официально
По материалам:
Autogeek
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