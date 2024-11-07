Новый комиссар ЕС по энергетике ускорит отказ от российского газа — Finance.ua

Новый комиссар ЕС по энергетике ускорит отказ от российского газа Сегодня 06:16 — Энергетика

Европейский Союз должен ускорить процесс отказа от использования российского ископаемого топлива, запланированного на 2027 год. В настоящее время доля российского газа составляет 18%.

Об этом заявил Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

«В первые 100 дней я представлю план, как ускорить прекращение нашей зависимости от российского газа до 2027 года», — сказал он во время слушаний в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Йоргенсену снизить цены на энергоносители, чтобы попытаться восстановить промышленную конкурентоспособность Европы, декарбонизировать экономику и покончить с оставшимся импортом энергоносителей из россии в ЕС.

Ожидается, что его утверждение в новой должности состоится в ближайшие недели.

«У нас действительно есть проблема, наша промышленность страдает. Они платят за энергию в два-три раза больше, чем в США и Китае… простые люди тяжело оплачивают свои счета», — сказал Йоргенсен, добавив, что это во многом связано с войной россии против Украины

Он заявил, что ЕС необходимо более активно использовать возобновляемые источники энергии, что потребует расширения сетей, ускорения цифровизации и внедрения новых технологий хранения, а также ускорения процесса выдачи разрешений.

Йоргенсен также отметил, что ядерная энергетика имеет решающее значение для содействия декарбонизации.

Расширение ядерной энергетики стало предметом разногласий в блоке, поскольку существуют два противоборствующих лагеря: один из них выступает за это и поддерживается Францией, а другой возглавляется Германией.

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