Новый комиссар ЕС по энергетике ускорит отказ от российского газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый комиссар ЕС по энергетике ускорит отказ от российского газа

Энергетика
11
Европейский Союз должен ускорить процесс отказа от использования российского ископаемого топлива, запланированного на 2027 год. В настоящее время доля российского газа составляет 18%.
Об этом заявил Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«В первые 100 дней я представлю план, как ускорить прекращение нашей зависимости от российского газа до 2027 года», — сказал он во время слушаний в Европарламенте.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Йоргенсену снизить цены на энергоносители, чтобы попытаться восстановить промышленную конкурентоспособность Европы, декарбонизировать экономику и покончить с оставшимся импортом энергоносителей из россии в ЕС.
Ожидается, что его утверждение в новой должности состоится в ближайшие недели.
«У нас действительно есть проблема, наша промышленность страдает. Они платят за энергию в два-три раза больше, чем в США и Китае… простые люди тяжело оплачивают свои счета», — сказал Йоргенсен, добавив, что это во многом связано с войной россии против Украины
Он заявил, что ЕС необходимо более активно использовать возобновляемые источники энергии, что потребует расширения сетей, ускорения цифровизации и внедрения новых технологий хранения, а также ускорения процесса выдачи разрешений.
Йоргенсен также отметил, что ядерная энергетика имеет решающее значение для содействия декарбонизации.
Расширение ядерной энергетики стало предметом разногласий в блоке, поскольку существуют два противоборствующих лагеря: один из них выступает за это и поддерживается Францией, а другой возглавляется Германией.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.