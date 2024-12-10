Новый график Kyiv City Express с 15 декабря — Finance.ua

Новый график Kyiv City Express с 15 декабря Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Строительные работы на Воскресенке завершены.

Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express в Telegram.

Компания представила новый график-2025 Киевской кольцевой электрички.

С 15 декабря возвращаются получасовые рейсы — вдвое больше возможностей добраться до нужного места и более оптимальное планирование времени.

Вновь будет курсировать последний самый поздний рейс электропоезда — отправляться будет со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) на Святошино, куда будет прибывать в 23:20.

С вокзала до Троещины можно будет выехать прямым рейсом в 21:56, а с Почайны на Брестскую можно будет доехать уже даже после закрытия метро.

«Мы работаем над изменением логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентирование пассажиров в направлениях и маршрутах Кольцевой электрички. Детали и обновления уже скоро», — написали там.

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