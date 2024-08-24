Новый гибридный спортивный универсал BMW M Touring (Фото) — Finance.ua
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Новый гибридный спортивный универсал BMW M Touring (Фото)

Технологии&Авто
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Новый гибридный спортивный универсал BMW M Touring (Фото)
Новый гибридный спортивный универсал BMW M Touring (Фото)
BMW представила новый гибридный спорткар M5 Touring — третий универсал в истории этой модели. Ранее подобные версии выпускались в кузовах Е34 и Е61. Это первый универсал серии M5 с гибридной силовой установкой.
Новый M5 Touring оснащен 4,4-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом и электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатую коробку передач. Общая мощность гибридной системы составляет 727 лошадиных сил, из которых 585 л.с. дает ДВС, а 142 л.с. — электромотор. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но за доплату ее можно увеличить до 305 км/ч.
Новый гибридный спортивный универсал BMW M Touring (Фото)
Автомобиль может проехать на электротяге до 67 км с максимальной скоростью 140 км/ч. В стандартную комплектацию входят спортивный дифференциал, адаптивная подвеска, M-тормоза и активный руль. Колесные диски имеют размеры 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, а карбон-керамические тормоза доступны как опция.
Объем багажника при стандартной конфигурации салона составляет 500 литров, а со сложенными сиденьями — 1630 литров. Универсал оснащен пятой дверью с электроприводом и способен тянуть прицеп массой до 2000 кг.
Салон M5 Touring почти полностью идентичен седану, но отличается панорамной крышей с люком в базовой комплектации. Опция замены крыши на карбоновую, как в седане, для универсала не предусмотрена.

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По материалам:
mmr.ua
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