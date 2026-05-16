Новый флагман: недорогой аналог Porsche Taycan от MG рассекретили на официальных фото 16.05.2026, 02:18 — Технологии&Авто

MG 07 - обтекаемый электрический фастбек, Фото: MG

Опубликованы официальные фото MG 07 2026. Флагманский электромобиль отличается стильным дизайном и получит инновационную систему полуавтономного движения. Новый MG 07 представят в ближайшие месяцы, а его продажи в Китае стартуют до конца нынешнего года. Электрокар планируют экспортировать.

Первые его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Новинку позиционируют как преемника бензинового фастбэка MG 7, однако, скорее всего, первое время две модели будут продавать параллельно.

Это будет первый MG, построенный на новой платформе SAIC NEV. Цена MG 07 составит примерно 200−300 тыс. юаней ($29 500 — 44 000).

Электрокар станет преемником MG 7, Фото: MG

Электромобиль MG 07 — дешевая альтернатива Porsche Taycan, ведь он похож по размерам (примерно 4,9−5 м длиной) и имеет схожий обтекаемый дизайн с плавными обводами кузова, выраженным «носом», аркообразной крышей и короткой заостренной задней частью.

Салон MG 07 не показали, но на шпионских фото прототипов модели можно увидеть большой тачскрин. Кроме того, отмечается, что новый MG07 станет первой моделью марки с системой полуавтономного движения Momenta R7.

Авто получит инновационную систему полуавтономного движения, Фото: MG

Характеристики MG07 также держат в секрете. Не исключено, что электрокар получит силовые установки от родственного SAIC Z7 мощностью 354 и 582 л. с. с батареями емкостью 81 и 100 кВт∙ч. К тому же авто может получить плагин-гибридные модификации.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.