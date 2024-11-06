Новый ежедневный поезд из Польши в Украину (расписание) — Finance.ua
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Новый ежедневный поезд из Польши в Украину (расписание)

Личные финансы
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Новый ежедневный поезд из Польши в Украину (расписание)
Новый ежедневный поезд из Польши в Украину (расписание)
Железнодорожный перевозчик SKPL Cargo (Польша) расширяет транспортное сообщение из Украины. Готовятся запустить новый ежедневный поезд из Варшавы в Ковель через Дорогуск.
Об этом сообщает in-poland.
Эта компания подала заявку на запуск нового пассажирского маршрута.

График

Поезд будет отправляться со станции «Варшава Восточная» в 15:05 и прибывать в Дорогуск в 18:30.
Маршрут будет проходить:
  • Пилава;
  • Демблин;
  • Пулавы;
  • Люблин Главный;
  • Свиднык;
  • Хелм.
В Варшаву: поезд будет отправляться из Дорогуска в 02:45 и прибывать в Варшаву в 06:15.
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Напомним, из Украины в Польшу ходят поезда из Киева, Львова и Харькова. Также ходят поезда в сторону границы с Польшей. А недавно их стало даже больше, поскольку Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение такими ветками как Стражава-Хыров-Нижанковичи и Хыров-Самбор. Поэтому можно добраться до пограничного пункта, пройти границу и сесть на поезд уже с польской стороны.
Добраться из Украины в Польшу можно по следующим направлениям:
  1. Киев-Варшава;
  2. Киев-Хелм;
  3. Киев-Перемышль;
  4. Запорожье-Перемышль;
  5. Одесса-Перемышль;
  6. Харьков-Хелм;
  7. Харьков-Перемышль.

Билеты

Билеты продают только в приложении. Это сделано для того, чтобы предотвратить действия мошенников, которые перекупали билеты, и для того, чтобы облегчить процесс приобретения билета. Для того чтобы его купить, нужно:
  1. Перед тем как начинать искать билеты, зарегистрироваться на сайте booking.uz.gov.ua. Там вам нужно будет указать свое имя и фамилию латиницей.
  2. Скачать приложение Укрзализныци. Оно доступно в Google Play и App Store. Также билеты можно купить на сайте Укрзализныци: https://www.uz.gov.ua/.
  3. Выбрать пункт путешествия.
  4. Выбрать билеты (не более 4 в одни руки) и в течение 15 минут оплатить. 15 минут — это максимальное время резервации. Билеты будут высвечиваться в приложении и придут по указанному электронному адресу.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что продажа билетов на поезда в Польшу начинается в 8.00 за 20 дней до даты рейса. При этом, первые сутки — это текущий день.
  • В среднем у вас есть от 5 до 15 минут, чтобы совершить покупку. Время резервации билетов — 15 минут. После этого они снова становятся доступными.
  • Поэтому сразу убедитесь, что у вас стабильное интернет-соединение. Время от времени обновляйте сайт, потому что на нем могут появиться билеты, которые не успели оплатить. Помните, что билеты раскупают в первые минуты с 8 часов утра. Поэтому лучше всего зайдите на сайт именно в это время.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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