Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото — Finance.ua

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Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото

Технологии&Авто
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Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото
Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото
Опубликованы официальные фото Volkswagen ID.Unyx. Новый электрический кроссовер будет представлен в ближайшее время. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Volkswagen ID. Unyx — знакомый незнакомец. Это не полностью самостоятельная модель, а брат-близнец нового Cupra Tarvascan. Производство модели будет налажено в Китае.
Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото
Электромобиль Volkswagen ID. Unyx — обтекаемый купе-кроссовер с покатой крышей, выраженным «носом» и приподнятой задней частью. От Cupra Tarvascan он отличается внешне только дизайном бамперов.

Габариты Volkswagen ID. Unyx 2024:

  • длина — 4663 мм;
  • ширина — 1860 мм;
  • высота — 1610 мм;
  • колесная база — 2766 мм;
  • масса — 2166 кг.

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Салон Volkswagen ID. Unyx на фото не показали, однако родственный Cupra Tarvascan имеет небольшой виртуальный приборный щиток и большой тачскрин. Объем багажника составляет 540 л.
Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото
Электрокроссовер построен на платформе МЭО, которую использует Volkswagen ID.4. У него позаимствовали и силовые агрегаты.
Электрокроссовер предложат в 231-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,6 с и развивать 180 км/ч. Обе модификации получат батарею емкостью 82 кВт∙ч, а запас хода составит 565−620 км.
По материалам:
Фокус
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