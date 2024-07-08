Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото — Finance.ua

Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото 08.07.2024, 00:39 — Технологии&Авто

Новый электрокроссовер Volkswagen показали на официальных фото

Опубликованы официальные фото Volkswagen ID.Unyx. Новый электрический кроссовер будет представлен в ближайшее время. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Volkswagen ID. Unyx — знакомый незнакомец. Это не полностью самостоятельная модель, а брат-близнец нового Cupra Tarvascan. Производство модели будет налажено в Китае.

Электромобиль Volkswagen ID. Unyx — обтекаемый купе-кроссовер с покатой крышей, выраженным «носом» и приподнятой задней частью. От Cupra Tarvascan он отличается внешне только дизайном бамперов.

Габариты Volkswagen ID. Unyx 2024:

длина — 4663 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1610 мм;

колесная база — 2766 мм;

масса — 2166 кг.

Салон Volkswagen ID. Unyx на фото не показали, однако родственный Cupra Tarvascan имеет небольшой виртуальный приборный щиток и большой тачскрин. Объем багажника составляет 540 л.

Электрокроссовер построен на платформе МЭО, которую использует Volkswagen ID.4. У него позаимствовали и силовые агрегаты.

Электрокроссовер предложат в 231-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,6 с и развивать 180 км/ч. Обе модификации получат батарею емкостью 82 кВт∙ч, а запас хода составит 565−620 км.

Фокус По материалам:

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