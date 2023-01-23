Новый электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz получил стильный тюнинг — Finance.ua

Новый электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz получил стильный тюнинг Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Новый электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz получил стильный тюнинг, Фото: Prior Design

Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz только летом 2022 года поступил в производство, но в ателье Prior Design уже подготовили для него пакет.

Подробности тюнеры рассказали на своем YouTube канале.

В Prior Design решили не очень сильно менять дизайн стандартного Volkswagen ID.Buzz, поскольку минивэн уже смотрится довольно стильно. Вместо этого тюнеры решили доработать некоторые детали дизайна.

Чтобы минивэн выглядел еще более невероятно, на него установили белые колесные диски Rotiform. Подвеску электромобиля произвели ниже.

Фальшивую решетку радиатора выкрасили в темно-серый цвет, как и верхнюю часть авто. Впереди установлен небольшой сплиттер.

По бокам минивэна появились новые боковые юбки, а сзади новый диффузор. Над крышкой багажника разместили маленький спойлер.

Volkswagen сейчас продает две версии ID. Buzz. В Германии минивэн можно купить по цене от 59 000 долларов. Он оснащается электромотором мощностью 204 л. с. и батареей на 77 кВт/ч. Запас хода электромобиля составляет 418 км на одном заряде.

Фокус По материалам:

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