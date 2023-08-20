Новый электрический Mercedes научился самостоятельно парковаться (видео) — Finance.ua

Новый электрический Mercedes научился самостоятельно парковаться (видео)
Электромобиль Mercedes-Benz EQE получил новую опцию — систему Intelligent Park Pilot, которая позволяет парковаться полностью в автоматическом режиме. Mercedes-Benz EQE может перемещаться по паркингу на автопилоте и самостоятельно занимать заранее выбранное место для парковки.
От водителя Mercedes EQE нужно выбрать место на паркинге с помощью специальной программы Mercedes Me App. Затем необходимо высадить пассажиров перед въездом на стоянку и активировать автопилот.
После этого можно оставить автомобиль — дальше он доедет до паркоместа и займет его.
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