Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото) — Finance.ua

Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото) 25.06.2024, 01:01 — Технологии&Авто

Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)

Новый гиперкар Bugatti получил приборную панель, напоминающую знаменитые швейцарские хронометры. В ней более 600 деталей, а вес менее 700 г.

На центральном циферблате расположен спидометр и индикатор оборотов, внизу расположен небольшой цифровой дисплей, показывающий скорость и выбранную передачу. Слева расположены указатели температуры, уровня топлива и заряда аккумулятора. На правом циферблате отображается мощность 8,3-литрового гибридного двигателя V16 мощностью 1800 л.с.

Для лучшего обзора приборов Bugatti оснастила руль фиксированной ступицей. Спицы сверху и снизу рулевого колеса расположены выше комбинации приборов и не мешают обзору.

В качестве инкрустации в приборах использованы рубины и сапфиры. Вся конструкция изготовлена ​​с допусками от 5 до 50 микрон.

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