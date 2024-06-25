Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото) — Finance.ua
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Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)

Технологии&Авто
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Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)
Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)
Новый гиперкар Bugatti получил приборную панель, напоминающую знаменитые швейцарские хронометры. В ней более 600 деталей, а вес менее 700 г.
Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)
На центральном циферблате расположен спидометр и индикатор оборотов, внизу расположен небольшой цифровой дисплей, показывающий скорость и выбранную передачу. Слева расположены указатели температуры, уровня топлива и заряда аккумулятора. На правом циферблате отображается мощность 8,3-литрового гибридного двигателя V16 мощностью 1800 л.с.
Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)
Для лучшего обзора приборов Bugatti оснастила руль фиксированной ступицей. Спицы сверху и снизу рулевого колеса расположены выше комбинации приборов и не мешают обзору.
Новый Bugatti Tourbillon получил уникальную приборную панель, как швейцарские часы (фото)
В качестве инкрустации в приборах использованы рубины и сапфиры. Вся конструкция изготовлена ​​с допусками от 5 до 50 микрон.
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По материалам:
newsyou.info
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