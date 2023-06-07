Новый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта фактически сорван: что будет с ценой — Finance.ua

Новый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта фактически сорван: что будет с ценой Сегодня 10:47 — Фондовый рынок

Очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта (Одесская область) фактически сорван.

Как сообщили в одесском подразделении Фонда государственного имущества Украины, торги по приватизации порта, которые были запланированы на 6 июня, не состоялись. В частности, на сегодняшний день порт был выставлен на аукцион по стартовой цене 184,9 миллиона гривен.

Следующий — запланирован на 14 июня, но, согласно законодательству, стартовая цена уже будет снижена вдвое. Теперь она составляет 92 миллиона 459 тысяч 229 гривен.

Как уточнили УНИАН в ФГИУ, пока просто не нашлось желающих принять участие в аукционе.

История «продажи»

Впервые региональное отделение ФГИ объявило аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт» (Одесщина) на 3 марта, но желающих принять в нем участие не нашлось.

Согласно законодательству, стартовая цена упала со 187 млн грн до 93,7 млн грн, и следующие торги, 13 марта, состоялись. Победитель — компания «Укрдонинвест» — предложил 220 млн грн, однако не уплатил деньги в определенный срок. Указанная фирма потеряла гарантийный взнос (18,7 млн ​​грн) и возможность участвовать в следующих торгах этого лота.

Предполагалось, что стартовая цена снова упадет, но лот выставили за 184,9 млн в национальной валюте. Такая цена, которая для кого-то стала неожиданной, была определена после очередной отчетности порта.

Напомним, порт расположен в Одесской области в городе Белгород-Днестровский, курортном пгт Затока (порто-пункт «Бугаз» и база отдыха «Прибой»).

Предприятие работает как «сухой порт», который имеет выходы к девяти причалам в порту и одному причалу в портопункте. В состав объекта также входят 9 судов, 4 тепловоза, 18 портальных кранов и около полусотни транспортных средств.

УНІАН По материалам:

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