Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид — Finance.ua

Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид Сегодня 06:47 — Фондовый рынок

Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид

Audi недавно раскрыла стоимость обновленного A3, вызвав немалый интерес среди поклонников бренда. Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только новый внешний вид, но и обновленные ценники.

Стоимость Sportback теперь начинается от 41 100 евро, что на 2 000 евро выше предыдущей версии, а седан подорожал всего на 200 евро и теперь доступен от 41 600 евро.

A3 в исполнении Pro Line включает в себя LED-освещение, Virtual Cockpit и помощника парковки. Начальная версия оборудована 1,5-литровым мягким гибридным четырехцилиндровым турбомотором 35 TFSI, развивающим 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, и семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач S-tronic.

Для тех, кто предпочитает более традиционное управление, Audi анонсировала выпуск 30 TFSI с мощностью 115 л.с. и опцией шестиступенчатой ​​механики во втором квартале этого года для модели 35 TFSI.

Модель A3 Allstreet, представленная только в версии Advanced Edition, станет настоящей находкой для любителей более высокого класса автомобилей. Стоимость Allstreet начинается от 45 368 евро, предлагая повышенную проходимость, расширенные арки колес, 17-дюймовые легкосплавные диски, полное LED освещение и динамические указатели поворота.

Для поклонников Advanced Edition без интереса к Allstreet Audi предлагает Sportback и седан по цене от 44 000 и 44 667 евро соответственно. Цены на модель 30 TFSI будут объявлены позже.

Audi продолжает радовать своих поклонников качеством и новаторством, и обновленный A3 не стал исключением, предлагая современные технологии, комфорт и стиль в одном флаконе.

uamotors По материалам:

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