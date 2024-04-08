Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид — Finance.ua
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Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид

Фондовый рынок
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Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид
Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только свежий внешний вид
Audi недавно раскрыла стоимость обновленного A3, вызвав немалый интерес среди поклонников бренда. Новый Audi A3 в кузовах Sportback и седан получили не только новый внешний вид, но и обновленные ценники.
Стоимость Sportback теперь начинается от 41 100 евро, что на 2 000 евро выше предыдущей версии, а седан подорожал всего на 200 евро и теперь доступен от 41 600 евро.
A3 в исполнении Pro Line включает в себя LED-освещение, Virtual Cockpit и помощника парковки. Начальная версия оборудована 1,5-литровым мягким гибридным четырехцилиндровым турбомотором 35 TFSI, развивающим 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, и семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач S-tronic.
Для тех, кто предпочитает более традиционное управление, Audi анонсировала выпуск 30 TFSI с мощностью 115 л.с. и опцией шестиступенчатой ​​механики во втором квартале этого года для модели 35 TFSI.
Модель A3 Allstreet, представленная только в версии Advanced Edition, станет настоящей находкой для любителей более высокого класса автомобилей. Стоимость Allstreet начинается от 45 368 евро, предлагая повышенную проходимость, расширенные арки колес, 17-дюймовые легкосплавные диски, полное LED освещение и динамические указатели поворота.
Для поклонников Advanced Edition без интереса к Allstreet Audi предлагает Sportback и седан по цене от 44 000 и 44 667 евро соответственно. Цены на модель 30 TFSI будут объявлены позже.
Audi продолжает радовать своих поклонников качеством и новаторством, и обновленный A3 не стал исключением, предлагая современные технологии, комфорт и стиль в одном флаконе.
По материалам:
uamotors
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