Новый Android-бюджетник получил 7 лет обновлений — видео 10.05.2024, 00:48 — Фондовый рынок

Google без лишних анонсов и мероприятий показала новый смартфон Pixel 8a. Впервые в «бюджетной» серии Пикселей аппарат получил AMOLED-дисплей на 120 Гц и поддержку фирменной нейросети Gemini.

Также Google пообещала , что будет поддерживать телефон обновлениями 7 лет. То есть даже после 2030 года на девайс будут приходить новые версии Android. 7 лет обновлений ОС для смартфонов предлагают только старшие модели Pixel 8 и серия Galaxy S24.

Характеристики Google Pixel 8a:

Габариты: 152,1×72,7×8,9 мм, 188 г

Дисплей: 6,1″, AMOLED, 20:9, 2400×1080, 120 Гц, максимальная яркость 2000 нит, стекло Gorilla Glass 3

Процессор: Google Tensor G3 + Titan M 2

Память: 8 оперативной LPDDR5X, 128/256 ГБ пользовательской UFS 3.1

Камера: главный сенсор на 64 Мп с диафрагмой f/1.89 и широкий на 13 Мп с углом 120 градусов. Фронталка — 13 Мп.

Аккумулятор: 4492 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

По сравнению с Pixel 7a новинка стала мощнее, получила более крутой дисплей, больше памяти и более вместительный аккумулятор. А фирменная нейросеть Google Gemini уже установлена ​​в смартфоне и вызывается удержанием кнопки питания.

Цена

Версию Pixel 8а на 8/128 Гбайт оценили в $499, модификация с накопителем 256 Гбайт стоит $559. Американские продажи начнутся 14 мая.

УНІАН По материалам:

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