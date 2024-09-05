Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига — Finance.ua
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Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига

Казна и Политика
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Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Украины первого замминистра Андрея Сибигу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.
Он отметил, что за это решение проголосовали 258 народных депутатов, выложив фото табло с результатами голосования.
Как отмечается на сайте МИД, Сибига в 2016—2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике.
В 2021—2024 — заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года — первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба больше не глава МИД

4 сентября парламент должен был рассматривать вопрос об увольнении Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Как отметил Железняк, вероятно, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому этот вопрос был отложен.
По материалам:
УНІАН
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