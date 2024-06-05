Новые тарифы на электроэнергию: выгодно ли покупать электромобиль после 1 июня — Finance.ua

Новые тарифы на электроэнергию: выгодно ли покупать электромобиль после 1 июня Сегодня 09:02 — Личные финансы

Новые тарифы на электроэнергию: выгодно ли покупать электромобиль после 1 июня

Новые тарифы на электроэнергию заставили задуматься владельцев электромобилей и желающих приобрести «зеленые» автомобили. Зарядить электрокар в Украине уже не так дешево, как раньше.

Об этом пишет Фокус.

Авторы статьи подсчитали, сколько стоит зарядка электромобиля с 1 июня 2024 года и выгоднее ли она, чем заправка бензинового авто.

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Для подсчета взяли два самых популярных электромобиля в Украине на данный момент — кроссовер Volkswagen ID.4 и хэтчбек Nissan Leaf и просчитали стоимость 100 км за подзарядки дома (по обычному и ночному тарифу), а также на скоростных зарядных станциях.

Volkswagen ID.4

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 в 204-сильной версии имеет батарею с полезной емкостью 77 кВт∙ч. До 1 июня полная ее зарядка стоила 203,28 гривны по обычному тарифу 2,64 грн за 1 кВт∙ч и 101,64 гривны — по ночному тарифу в 1,32 грн (с 23.00 до 7.00 при наличии двухзонного счетчика).

Новые тарифы на электроэнергию составляют 4,32 грн за 1 кВтч стандартно и 2,16 грн за кВтч — ночью с двухзонным счетчиком. Зарядка Volkswagen ID.4 теперь стоит 332,64 и 166,32 грн соответственно.

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Если учесть паспортный запас хода VW ID.4 в 520 км, то 100 км пробега по старому тарифу обходились в 39 гривен, а по ночному — 19,5 грн. Учитывая, что литр бензина А-95 сейчас в среднем стоит 56 гривен, это эквивалентно расходу 0,7 и 0,35 л/100 км, соответственно.

Новые тарифы на электроэнергию с 1 июня 2024 года увеличили стоимость 100 км пробега до 64 грн по стандартному тарифу и 32 грн — по ночному. Столько стоило бы заправить автомобиль, который расходует 1,1 и 0,65 л/100 км, соответственно.

Стоимость зарядки Nissan Leaf

Электромобиль Nissan Leaf второго поколения оснащен батареей на 40 кВт∙ч. Если раньше ее зарядка стоила 105,6 грн по стандартному тарифу и 52,8 грн — по ночному, то теперь — 172,8 и 86,4 грн соответственно.

Паспортный запас хода Nissan Leaf составляет 270 км. До 1 июня 100 км пробега стоили столько же, как и у VW ID.4 — 39 грн по обычному тарифу и 19,5 грн — по ночному. Как мы уже знаем, это соответствует расходу бензина 0,7 и 0,35 л/100 км соответственно.

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После 1 июня стоимость 100 км в Nissan Leaf выросла до 64 грн. при зарядке днем ​​и 32 грн. — ночью с двухзонным счетчиком. Это эквивалентно расходу, соответственно, 1,1 и 0,65 л/100 км.

Стоимость зарядки электромобиля на станциях быстрой зарядки

Тарифы на станциях быстрой зарядки значительно выше — 13−16 гривен за 1 кВт·ч. Соответственно, 100 км пробега на Nissan Leaf или Volkswagen ID.4 будут стоить 192,5−237 гривен, что соответствует расходу бензина 3,4−4,2 л/100 км или дизеля в 3,6−4,5 л/100 км (по цене 52,69 грн/литр).

Следовательно, существенная выгода для владельцев электрокаров при зарядке дома все еще сохраняется, даже если учесть, что реальный запас хода обычно меньше паспортного.

В то же время при использовании быстрых зарядных станций экономия по сравнению с автомобилем с двигателями внутреннего сгорания не так уж и велика. Поэтому обычно быстрые зарядные станции используются владельцами электромобилей в дальней поездке или в крайнем случае, когда батарея разряжена.

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Фокус По материалам:

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