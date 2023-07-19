Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото) — Finance.ua
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Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото)

Технологии&Авто
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Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото)
Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото)
Skoda показала обновленные хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq 2024 модельного года. Публичная премьера состоится уже 1 августа. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Skoda Scala и Kamiq выпускаются с 2019 года. Через четыре года модели получат плановое обновление.
Обе модели останутся узнаваемыми, но получат несколько изменений в экстерьере. Они касаются новых бамперов, колесных дисков и более тонких фар.
Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото)
В интерьере не ожидается больших перемен. Скорее всего, будет расширен список оснащения моделей.
Skoda Kamiq была второй наиболее продаваемой моделью бренда в 2022 году после Octavia. В общей сложности за год было продано 96 300 таких авто. За этот период было продано 39 500 экземпляров хэтчбека Scala.
Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото)
Моторная гамма Skoda Kamiq и Scala может быть сокращена путём отказа от дизельных двигателей. Однако клиенты смогут заказать автомобили с 1,0- или 1,5-литровыми бензиновыми двигателями. Они работают в паре с шестиступенчатой ​​механической или семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
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По материалам:
Фокус
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