Новые рекорды: Bitcoin достиг $52 000 впервые с 2021 года — Finance.ua

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Новые рекорды: Bitcoin достиг $52 000 впервые с 2021 года

Криптовалюта
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Новые рекорды: Bitcoin достиг $52 000 впервые с 2021 года
Новые рекорды: Bitcoin достиг $52 000 впервые с 2021 года
Курс Bitcoin превысил отметку в $52 000. Ранее BTC торговался на этом уровне в конце 2021 года, когда криптовалютный рынок вошел в коррекцию после достижения исторических максимумов.
Капитализация Bitcoin впервые с декабря 2021 года превысила отметку $1 трлн. Резкий рост цены ВТС спровоцировал каскад ликвидаций коротких позиций трейдеров на крупных криптобиржах. По данным сервиса Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых «шортов» по биткоину превысила $33 млн.
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Вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum (ETH) — также выросла, ее курс превысил отметку $2700 и обновил максимум 2024 года. В то же время, общая стоимость крипторынка превысила $2 трлн, согласно CoinGecko. Объем торгов цифровыми активами за последние 12 часов составил $115 млрд, из которых $45 млрд приходятся на биткоин.
На устойчивый рост флагманской криптовалюты влияют позитивные настроения среди инвесторов. В большинстве своем их подпитывают поступления средств в недавно одобренные спотовые биткоин-ETF в США.

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Существенный рост ВТС дает аналитикам предпосылки для положительных прогнозов. Криптовалютный эксперт Туур Демстер заявил, что уже к 2026 году котировки биткоина достигнут отметки в 600 000 долларов. На этом фоне биткоин вполне может обновить ATH уже в ноябре-декабре 2024 года. Также многое будет зависеть от успехов недавно одобренных ETF-фондов.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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