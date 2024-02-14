Bitcoin пересек рубеж в 51 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года — Finance.ua
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Bitcoin пересек рубеж в 51 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года

Криптовалюта
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Bitcoin пересек рубеж в 51 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года
Bitcoin пересек рубеж в 51 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года
Курс Bitcoin в среду пересек рубеж в 51 тысячу долларов. В последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года.
Такие данные приводит платформа CoinDesk.
Капитализация криптовалюты также достигла рекордного уровня с декабря 2021 года — 1 триллион долларов.
Bitcoin пересек рубеж в 51 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года

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За последние 24 часа объем торгов криптовалюты достиг почти 40 миллиардов долларов.
Напомним, 12 февраля впервые за более чем два года стоимость Bitcoin достигла уровня 50 тыс. долларов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в конце этого года и спроса на ETF.
Кроме того, все криптоактивы из топ-10 по показателю капитализации перешли в зеленую зону, согласно CryptoRank:
Bitcoin пересек рубеж в 51 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Економічна Правда
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