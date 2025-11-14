Новые правила военной службы в Германии Сегодня 18:33

Правящая коалиция в Германии согласовала реформу военной службы. Новый компромиссный вариант, согласованный партиями коалиции, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин от 18 лет. Также обязательно будет заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Об этом сообщает Reuters.

С 1 января 2026 г. Германия потребует от всех мужчин зарегистрироваться для потенциального прохождения военной службы. При этом военная служба будет сначала оставаться добровольной при условии, что достаточное количество мужчин согласится пойти добровольцами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что Европа рассчитывает на Германию «не только в плане финансов, оружия и закупок, но и в плане личного состава».

После заключения соглашения о реформе военной службы партиями правящей коалиции глава Министерства обороны выразил уверенность в том, что «все будет хорошо», и снова назвал добровольную службу «привлекательной» концепцией.

Военная обязанность по необходимости

Если необходимое количество военнослужащих не будет достигнуто за счет добровольцев, парламент ФРГ может ввести так называемую «военную обязанность по необходимости».

«Это означает, что в случае введения обязательной военной службы при отборе призывников будет применяться целый ряд критериев», — рассказал Писториус.

Среди оснований для освобождения от призыва в армию: наличие двух братьев, проходящих основную военную службу, работа в полиции, служба в гражданской обороне, отказ из соображений совести.

До 2035 года численность Вооруженных сил Германии должна возрасти до 260 тысяч солдат (это на 80 тысяч больше, чем сейчас), а резервистов — до 200 тысяч. Если эта цель не будет достигнута, будет возобновлена ​​обязательная военная служба, для чего нужно будет принять отдельный закон.

В Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне. Бундесвер опубликовал пессимистический отчет. По самому худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют «серьезную физическую и психосоциальную нагрузку» на медиков и других пациентов.

