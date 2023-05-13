Новые нормы ЕС: водителей старше 65 лет смогут лишить прав — Finance.ua

Новые нормы ЕС: водителей старше 65 лет смогут лишить прав Сегодня 05:54 — Личные финансы

Уже в январе 2024 вступят в силу новые нормы ЕС. В частности, водителям старше 65 лет для продления действия водительских прав придется пройти психологическое обследование. Об этом пишет издание inPoland

Введение новых норм, усиливающих требования к пожилым людям за рулем, руководствуется целью повышения безопасности дорожного движения. Это часть деятельности Европейского Союза в рамках проекта Vision Zero, целью которого является уменьшение количества ДТП и, как следствие, уменьшение смертельных случаев.

Психологические тесты, которые будут проводить для лиц старше 65 лет во время восстановления водительских прав, имеют целью выявить возможные проблемы с концентрацией и оценить общее психическое состояние пожилых водителей. В случае отрицательного результата продлить права управления транспортным средством будет невозможно.

Однако на этом планы Еврокомиссии не заканчиваются. Чиновники рассматривают идею введения курсов повышения квалификации для водителей старше 70 лет.

Также в ЕК не исключают выдачу пожилым водителям документа на меньший срок — например, на 5 лет. Некоторые эксперты настолько суровые, что предлагают людям старше 75 лет назначать осмотры каждый год. Водители в возрасте от 65 до 75 лет будут вынуждены проходить осмотр каждые два года.

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uamotors По материалам:

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