Новые нормы ЕС: водителей старше 65 лет смогут лишить прав — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые нормы ЕС: водителей старше 65 лет смогут лишить прав

Личные финансы
77
Уже в январе 2024 вступят в силу новые нормы ЕС. В частности, водителям старше 65 лет для продления действия водительских прав придется пройти психологическое обследование. Об этом пишет издание inPoland.
Введение новых норм, усиливающих требования к пожилым людям за рулем, руководствуется целью повышения безопасности дорожного движения. Это часть деятельности Европейского Союза в рамках проекта Vision Zero, целью которого является уменьшение количества ДТП и, как следствие, уменьшение смертельных случаев.
Психологические тесты, которые будут проводить для лиц старше 65 лет во время восстановления водительских прав, имеют целью выявить возможные проблемы с концентрацией и оценить общее психическое состояние пожилых водителей. В случае отрицательного результата продлить права управления транспортным средством будет невозможно.
Место для вашей рекламы
Однако на этом планы Еврокомиссии не заканчиваются. Чиновники рассматривают идею введения курсов повышения квалификации для водителей старше 70 лет.
Также в ЕК не исключают выдачу пожилым водителям документа на меньший срок — например, на 5 лет. Некоторые эксперты настолько суровые, что предлагают людям старше 75 лет назначать осмотры каждый год. Водители в возрасте от 65 до 75 лет будут вынуждены проходить осмотр каждые два года.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее
Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.