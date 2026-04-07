Новые грузовики в Украине в марте покупали на 23% больше Сегодня 19:25 — Технологии&Авто

Новые грузовики в Украине в марте покупали на 23% больше

В марте 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 1085 единиц техники.

Об этом информирует « Укравтопром «.

По сравнению с февралем спрос вырос на 23%, а в годовом исчислении — на 6% по отношению к марту 2025 года. Таким образом, рынок продолжает постепенное восстановление и показывает положительную динамику.

С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнил 2911 новых машин. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

