Новые грузовики в Украине в марте покупали на 23% больше
В марте 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 1085 единиц техники.
Об этом информирует «Укравтопром «.
По сравнению с февралем спрос вырос на 23%, а в годовом исчислении — на 6% по отношению к марту 2025 года. Таким образом, рынок продолжает постепенное восстановление и показывает положительную динамику.
С начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнил 2911 новых машин. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
