Новые фото интерьера Tesla Cybertruck — Finance.ua

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Новые фото интерьера Tesla Cybertruck

Технологии&Авто
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Новые фото интерьера Tesla Cybertruck
Новые фото интерьера Tesla Cybertruck
На Дне инвесторов впервые показали предсерийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Его интерьер получился необычным и минималистичным.
Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Tesla Cybertruck достигла стадии бета-производства, и генеральный директор бренда Илон Маск одобрил окончательный дизайн пикапа. Он лишь несколько отличается от концепта, показанного немного лет назад.
Интерьер Tesla Cybertruck долго оставался загадкой, но теперь представилась возможность рассмотреть его получше. Примечательно, что рулевое колесо приобрело необычную прямоугольную форму. От физических клавиш отказались полностью.
Фото: twitter.com/MatthewDR
Фото: twitter.com/MatthewDR
В центре салона установлен огромный дисплей. Именно на нем будет размещена приборная панель и управление информационно-развлекательной системой.
Впереди также центральная консоль с несколькими отсеками для хранения. Ранее на этом месте располагалось третье переднее сиденье, но от него решили избавиться.
Задние сиденья можно сложить. Так вы получите больше места для перевозки крупногабаритных предметов внутри.
Фото: twitter.com/MatthewDR
Фото: twitter.com/MatthewDR
Многие очевидцы отметили высокое качество складывания интерьера. Это удивительно, поскольку на Дне инвесторов был показан прототип пикапа, а не его серийная версия.

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По материалам:
Фокус
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