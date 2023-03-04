Новые фото интерьера Tesla Cybertruck — Finance.ua

Новые фото интерьера Tesla Cybertruck Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Новые фото интерьера Tesla Cybertruck

На Дне инвесторов впервые показали предсерийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Его интерьер получился необычным и минималистичным.

Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Tesla Cybertruck достигла стадии бета-производства, и генеральный директор бренда Илон Маск одобрил окончательный дизайн пикапа. Он лишь несколько отличается от концепта, показанного немного лет назад.

Интерьер Tesla Cybertruck долго оставался загадкой, но теперь представилась возможность рассмотреть его получше. Примечательно, что рулевое колесо приобрело необычную прямоугольную форму. От физических клавиш отказались полностью.

Фото: twitter.com/MatthewDR

В центре салона установлен огромный дисплей. Именно на нем будет размещена приборная панель и управление информационно-развлекательной системой.

Впереди также центральная консоль с несколькими отсеками для хранения. Ранее на этом месте располагалось третье переднее сиденье, но от него решили избавиться.

Задние сиденья можно сложить. Так вы получите больше места для перевозки крупногабаритных предметов внутри.

Фото: twitter.com/MatthewDR

Многие очевидцы отметили высокое качество складывания интерьера. Это удивительно, поскольку на Дне инвесторов был показан прототип пикапа, а не его серийная версия.

Фокус По материалам:

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