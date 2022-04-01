После войны новые дома в Украине будут проектироваться и возводить про образцу израильских — с обязательным укрепленным подземным паркингом.
Об этом в соцсетях сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков после посещения Харькова, где оккупанты уничтожили обстрелами почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 детсада, 16 больниц.
«У нас будет возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (по типу того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий», — заявил Кубраков.
К слову, все новые дома в Израиле строятся уже с бомбоубежищем. Кроме того, в квартирах должны быть комнаты безопасности — индивидуальные бомбоубежища, которые должны выстоять в случае попадания ракеты.