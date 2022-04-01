Новые дома в Украине будут строить уже с бомбоубежищем, — Мининфраструктуры — Finance.ua
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Новые дома в Украине будут строить уже с бомбоубежищем, — Мининфраструктуры

Вчера 12:46Недвижимость
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После войны новые дома в Украине будут проектироваться и возводить про образцу израильских — с обязательным укрепленным подземным паркингом.
Об этом в соцсетях сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков после посещения Харькова, где оккупанты уничтожили обстрелами почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 детсада, 16 больниц.
«У нас будет возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (по типу того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий», — заявил Кубраков.
К слову, все новые дома в Израиле строятся уже с бомбоубежищем. Кроме того, в квартирах должны быть комнаты безопасности — индивидуальные бомбоубежища, которые должны выстоять в случае попадания ракеты.
По материалам: Build Portal
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