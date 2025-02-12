Новые BMW получили эксклюзивные диски по цене «Дастера» — Finance.ua

Новые BMW получили эксклюзивные диски по цене «Дастера» 12.02.2025, 00:17 — Технологии&Авто

Новые BMW получили эксклюзивные диски по цене «Дастера»

Спорткары BMW M получили дорогостоящую опцию — эксклюзивные колесные диски. Комплект обойдется владельцу в 20 000 долларов — как новый «Дастер».

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Диаметр кованых дисков BMW 963M: 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Их предлагают за доплату для BMW M 2 , M 3 и M 4 через магазин аксессуаров M Perforamance Parts. Они легче и уменьшают неподрессоренные массы, что улучшает управляемость автомобиля.

Сами колеса BMW стоят 6696 долларов за комплект, однако для их установки также требуются особые ступицы, которые обойдутся еще в $11 037.

К тому же установить колеса на обычном шиномонтаже нельзя. Они крепятся центральной гайкой, поэтому нужно приобрести специальный ключ, а также специальную смазку. Это еще $2261, то есть суммарно выходит $19 994. Итак, диски составляют почти треть стоимости нового BMW M 2 .

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Конечно, кованые диски BMW 963M не пользуются спросом. К примеру, в США завезли только семь комплектов таких колес.

Стоит отметить, что уже существуют более дорогие карбоновые диски, однако их преимущественно устанавливают на экзотические суперкары, владельцы которых могут это позволить себе.

Фокус По материалам:

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