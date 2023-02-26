Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось — Finance.ua

Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось Сегодня 22:28 — Технологии&Авто

Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось

В прошлом году на рынке новых авто продажи некоторых моделей не превышали и 50 ед. Притом, что некоторые из них имеют приемлемые цены, а также комплектации и характеристики.

Ресурс Auto.ria сделал подборку легковушек, которые покупали хуже, чем ожидалось.

В список не попали «дефицитные» авто, которые появлялись на рынке, но разлетались в течение месяца.

Подборка авто, которые продавались хуже большинства аналогичных моделей других брендов, выглядит так:

Fiat Tipo — 49 ед. (цена от 629 900 грн);

Citroen C3 Aircross — 46 ед. (от 848 920 грн);

SEAT Arona — 15 ед. (от 859 860 грн);

Toyota Yaris — 50 ед. (от 923 150 грн);

Volkswagen ID.3​ — 28 ед. (от 1,09 млн грн);

BMW X1 — 29 ед. (от 1,17 млн грн);

Subaru XV — 24 ед. (от 1,18 млн грн);

Ford Puma — 19 ед. (от 1,27 млн грн);

SEAT Tarraco — 7 ед. (от 1,69 млн грн);

Lexus UX — 18 ед. ( от 1,71 млн грн);

Volkswagen Arteon — 34 ед. (от 1,86 млн грн);

Alfa Romeo Stelvio — 22 ед. (от 1,98 млн грн).

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УБР По материалам:

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