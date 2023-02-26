Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось — Finance.ua

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Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось

Технологии&Авто
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Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось
Новые автомобили, которые покупали хуже, чем ожидалось
В прошлом году на рынке новых авто продажи некоторых моделей не превышали и 50 ед. Притом, что некоторые из них имеют приемлемые цены, а также комплектации и характеристики.
Ресурс Auto.ria сделал подборку легковушек, которые покупали хуже, чем ожидалось.
В список не попали «дефицитные» авто, которые появлялись на рынке, но разлетались в течение месяца.
Подборка авто, которые продавались хуже большинства аналогичных моделей других брендов, выглядит так:
  • Fiat Tipo — 49 ед. (цена от 629 900 грн);
  • Citroen C3 Aircross — 46 ед. (от 848 920 грн);
  • SEAT Arona — 15 ед. (от 859 860 грн);
  • Toyota Yaris — 50 ед. (от 923 150 грн);
  • Volkswagen ID.3​ — 28 ед. (от 1,09 млн грн);
  • BMW X1 — 29 ед. (от 1,17 млн грн);
  • Subaru XV — 24 ед. (от 1,18 млн грн);
  • Ford Puma — 19 ед. (от 1,27 млн грн);
  • SEAT Tarraco — 7 ед. (от 1,69 млн грн);
  • Lexus UX — 18 ед. ( от 1,71 млн грн);
  • Volkswagen Arteon — 34 ед. (от 1,86 млн грн);
  • Alfa Romeo Stelvio — 22 ед. (от 1,98 млн грн).
Напомним, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможных убытков на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, похищение, стихийные бедствия и т.д. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

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По материалам:
УБР
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