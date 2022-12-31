Новогоднее поздравление от Finance.ua 🎄 — Finance.ua
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Новогоднее поздравление от Finance.ua 🎄

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Новогоднее поздравление от Finance.ua 🎄
Новогоднее поздравление от Finance.ua 🎄
Друзья,
Непростой 2022 год принес нашей стране и каждому из нас много испытаний и бед. Поэтому на этот раз перед ежегодным поздравлением хочу написать пару абзацев с благодарностью за поступки.
Когда пишу эти строки, особенно вспоминаю первые месяцы, когда организовать работу было крайне сложно, а коллеги из нашей редакции каждый день работали, несмотря на взрывы и обстрелы за окнами. Все для того чтобы у вас была полезная, качественная и актуальная информация. Коллеги, спасибо за то, что вы делали свое дело, как его делают большинство украинцев!
Также непременно хочу вспомнить ту часть нашей команды, которая сейчас защищает каждого из нас в рядах ВСУ. Да и вообще обо всех ребятах из ВСУ. Они все еще на позициях и будут на них в эти праздничные дни. Друзья, берегите себя, возвращайтесь живыми и здоровыми, очень вас любим и ждем вас!
Хочу поблагодарить и всех наших читателей. Тем, кто не только пользуется порталом Finance.ua, но и успевает волонтерить, донатить, поддерживать бизнес, делать важные и человечные дела — вы великая сила!
Несмотря на все проблемы и экзамены на выдержку 2022 год показал, на что мы способны, и сделали нас еще сильнее, объединенными, несокрушимыми.
Так пусть новый год только укрепляет наши позиции. Военные, экономические, денежные. Мы бок о бок с вами, бизнесом и государством шагаем в будущее. В наше с вами развитие, победу и восстановление.
Редакция Finance.ua не сомневается в победе Украины, а это значит — и в победе каждого из вас.
Победоносного 2023 года! Слава Украине! Слава ВСУ!
С уважением,
Главред Петр Таранюк
и редакция Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
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