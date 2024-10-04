Новое правительство Франции анонсировало повышение налогов для самых богатых — Finance.ua

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Новое правительство Франции анонсировало повышение налогов для самых богатых

Личные финансы
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Новое правительство Франции анонсировало повышение налогов для самых богатых
Новое правительство Франции анонсировало повышение налогов для самых богатых
Правительство Франции закладывает в свою программу повышение налогов для самых богатых граждан.
Об этом сообщает Le Figaro.
Анонс введения «исключительного налогового взноса» для «богатых французов» прозвучал от премьер-министра Мишеля Барнье, когда он озвучивал свою программу в парламенте.
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Впоследствии министр по бюджету и публичным финансам Лоран Сен-Мартен уточнил, что нововведение будет касаться примерно 0,3% всех налогоплательщиков — с доходами от 500 тысяч евро в год и с учетом того, есть ли у них дети.
Он не стал говорить, о каком налогообложении может идти речь, отметив, что в правительстве «посмотрят, какой механизм выбрать».
«Общего повышения налога на доходы не будет», — добавил министр.
Проект бюджета на следующий год должен быть презентован до 10 октября.
По материалам:
Європейська правда
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