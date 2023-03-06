Новый вид погрузки продукции позволит поставлять Польшу и Украину 100 тыс. т. угля в месяц — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Новый вид погрузки продукции позволит поставлять Польшу и Украину 100 тыс. т. угля в месяц Сегодня 09:38 — Энергетика

Война в Украине, развязанная Россией в феврале 2022 года, полностью нарушила цепочку поставок угольного сырья как в Польшу и Украину, так и во все страны Европейского Союза. Польша в знак солидарности с Украиной, первой во всей Европе ввела эмбарго/запрет на импорт/транзит российского угля в начале апреля 2022 года. Европейская комиссия приняла соответствующее решение также в апреле 2022 года, которое вступило в действие с августа 2022 года. Поэтому с весны 2022 года стало очевидно, что внутреннее производство угля не сможет заполнить польский рынок или иные рынки Европы, и возникнет необходимость импорта угля из-за пределов Польши и ЕС.

Группа компаний Adelon и ее бенефициарный собственник Коваленко Дмитрий Вячеславович, благодаря своему многолетнему опыту работы на мировых угольных рынках и уникальным деловым контактам, одной из первых в Польше смогла законтрактовать у производителей в ЮАР, Австралии, США, Колумбии и Индонезии объемы угольной продукции более 200 000 тонн в месяц для потребителей как в Польше и Украине, так и из других европейских стран. Все поставки, конечно, осуществляются грузовым транспортом, но способ разгрузки сырья в польских портах организован таким образом, чтобы избежать образования "пробок"/заторов морского транспорта.

Не секрет, что польские порты Свиноуйсьце, Гдыня и Гданьск были предназначены в первую очередь для экспорта, а не для импорта сырья. Проблема заключается в наличии свободного места и свободных глубоководных причалов. Специалисты компаний Adelon AG и Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. разработали и внедрили новый тип перевалки рейде с судна на судно. Это предотвращает образование ненужных перегрузок в порту. Когда крупные суда вместимостью 50 000 — 60 000 тонн причаливают в порту со своими кранами и грейферами, у перевозчика появляются более мелкие суда вместимостью 5 000 — 15 000 тонн, на которые перегружается уголь. Затем эти небольшие суда уже подходят к мелководным терминалам, инфраструктура которых до сих пор используется не полностью. Таким образом, компании Adelon AG и Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. уже задали новое направление для разгрузки угля, не вызвав при этом столкновения с другими участниками внешней торговли.

Группа компаний Adelon в лице ее дочерней компании Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o., является одним из крупнейших экономических субъектов в Польше, занимающихся импортом угольной продукции из ЮАР, Австралии, США, Колумбии и Индонезии в Польшу. Импортируемое сырье отличается высочайшим качеством, которое используется промышленными предприятиями в своей деятельности, а также идет на нужды крупнейших государственных коммунальных предприятий Польши и иных европейских стран.

Группа компаний Adelon пользуется отличной репутацией как у компаний, у которых она покупает уголь, так и у своих клиентов, включая несколько стратегических для экономики Польши, находящихся в государственной собственности. Благодаря своей надежности и опыту работы на мировых рынках, ГК имеет отличные рекомендации от своих торговых партнеров.

В рамках своей корпоративной социальной ответственности группа компаний Adelon уже много месяцев участвует в гуманитарной помощи Украине, а именно: покупка и поставка различного оборудования, автомобилей или помощь пострадавшему населению Украины в виде предоставления продуктовых наборов, средств личной гигиены или лекарств.

«Тот, кто не развивается, остается позади» — такую идею пропагандирует бенефициарный собственник группы компаний Adelon — Коваленко Дмитрий Вячеславович. Поэтому группа компаний Adelon имеет большие амбиции и, благодаря заключенным контрактам на поставку угольной продукции в Польшу, Украину и иные страны Европы, планирует удвоить свой оборот в 2023 году.

adelon По материалам:

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