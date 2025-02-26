🆕 Новинка на Finance.ua. Электронная виньетка на авто для путешествий по Европе — Finance.ua
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🆕 Новинка на Finance.ua. Электронная виньетка на авто для путешествий по Европе

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🆕 Новинка на Finance.ua. Электронная виньетка на авто для путешествий по Европе
🆕 Новинка на Finance.ua. Электронная виньетка на авто для путешествий по Европе
Финансовый портал Finance.ua запускает новый продукт для автомобилистов, планирующих путешествия по Европе, — покупку электронных виньеток онлайн.

🛣 Что такое электронная виньетка?

Электронная виньетка — современная форма оплаты за пользование платными дорогами в Европе. Она подтверждает уплату транспортного налога в электронном формате, что обязательно для автомобилей с четырьмя колесами и общим весом до 3,5 тонн.
🔔 Теперь автомобилистам не нужно искать пункты продажи виньеток за границей. Оформление можно осуществить онлайн за несколько минут до путешествия или даже во время маршрута.
🆕 Новинка на Finance.ua. Электронная виньетка на авто для путешествий по Европе

‼️Преимущества оформления виньетки на Finance.ua:

1️⃣ Круглосуточная доступность. Покупайте виньетки в любое время и из любого места.
2️⃣ Прозрачные цены. Система рассчитывает стоимость в зависимости от маршрута, с возможностью уплаты за все необходимые виньетки одним платежом.
3️⃣ Мгновенное оформление. Электронная виньетка начинает действовать сразу после оплаты в выбранный день.
🌎 Электронная виньетка подойдет для путешествий в Австрию, Болгарию, Венгрию, Чехию, Молдову, Румынию, Словакию, Словению, Швейцарию.
🆕 Новинка на Finance.ua. Электронная виньетка на авто для путешествий по Европе
Она не требует наклеивания на лобовое стекло автомобиля, запись сохраняется в системе, а контроль осуществляется по номерному знаку авто с помощью камер или патрульных.
Покупайте электронную виньетку для проезда по платным дорогам Европы за несколько минут и путешествуйте без штрафов.
👉 Купить электронную виньетку 👈
По материалам:
Finance.ua
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