Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота

23
Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота
Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против россии, беларучи, Ирана и КНДР.
Под экономические ограничения попали физические лица, а также суда «теневого флота».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Новой Зеландии.
Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против 18 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом россии, предприятий и граждан, а также нескольких актеров и политических деятелей из Северной Кореи, Ирана и беларуси.
Кроме того, под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота.
Среди попавших под санкции российских компаний — предприятия авиапромышленного сектора, в частности коммерческий оператор беспилотных авиационных систем «Аэроскан» и разработчик и производитель боевых самолетов «ОКБ им. А.С.Яковлева», а также крупнейший российский производитель автоматического оружия и боеприпасов концерн «Калашников».

Справка Finance.ua:

  • Новая Зеландия расширила санкции против рф в 2024 году. Меры были направлены на организации, связанные с оккупацией россией Запорожской АЭС. Тогда Питерс отметил, что Новая Зеландия действует в координации с международными партнерами, присоединившись к более чем 35 стран.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems