Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота — Finance.ua

Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота Сегодня 12:13

Новая Зеландия ввела санкции против рф и еще 3 стран: под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против россии, беларучи, Ирана и КНДР.

Под экономические ограничения попали физические лица, а также суда «теневого флота».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Новой Зеландии.

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против 18 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом россии, предприятий и граждан, а также нескольких актеров и политических деятелей из Северной Кореи, Ирана и беларуси.

Кроме того, под экономические ограничения попали 27 судов российского теневого флота.

Среди попавших под санкции российских компаний — предприятия авиапромышленного сектора, в частности коммерческий оператор беспилотных авиационных систем «Аэроскан» и разработчик и производитель боевых самолетов «ОКБ им. А.С.Яковлева», а также крупнейший российский производитель автоматического оружия и боеприпасов концерн «Калашников».

Справка Finance.ua:

Новая Зеландия расширила санкции против рф в 2024 году. Меры были направлены на организации, связанные с оккупацией россией Запорожской АЭС. Тогда Питерс отметил, что Новая Зеландия действует в координации с международными партнерами, присоединившись к более чем 35 стран.

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