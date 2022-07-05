Новая Зеландия также запрещает импорт российского золота — Finance.ua

Новая Зеландия также запрещает импорт российского золота
Новая Зеландия также запретит импорт российского золота (с 25 июля) после подобных запретов стран G7 и Австралии.
Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, пишет RNZ.co.nz.
В заявлении министра торговли и развития экспорта Дэмиена О’Коннора говорится, что этот шаг еще больше свидетельствует об осуждении Новой Зеландией россии за ее вторжение в Украину.
По словам Махуты, это гарантирует, что Новая Зеландия не станет безопасным убежищем для российских активов.
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«Это также поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы россия не обходила международные санкции, используя свои огромные золотые запасы для финансирования своей незаконной войны», — заявила глава МИД страны.
По словам О’Коннора, Россия отрезана от международных рынков, а около 20% ее резервов центрального банка хранятся в золоте — примерно до 140 миллиардов долларов.
Запрет на импорт российского золота поможет помешать Кремлю поддерживать свою валюту, сказал министр.
Справка Finance.ua:
- Япония объявила о введении новых санкций против рф и беларуси — в санкционный список внесли 90 физических и юридических лиц. Также Япония ввела запрет на импорт золота из россии;
- Соединенные Штаты расширили санкции против россии, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц;
- в первый день саммита «Большой семерки», прошедшего на прошлой неделе, Британия, Канада, США и Япония анонсировали запрет на импорт российского золота.
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