Новая Зеландия также запрещает импорт российского золота — Finance.ua

Новая Зеландия также запрещает импорт российского золота Сегодня 19:47 — Банковские металлы

Новая Зеландия также запрещает импорт российского золота

Новая Зеландия также запретит импорт российского золота (с 25 июля) после подобных запретов стран G7 и Австралии.

Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, пишет RNZ.co.nz.

В заявлении министра торговли и развития экспорта Дэмиена О’Коннора говорится, что этот шаг еще больше свидетельствует об осуждении Новой Зеландией россии за ее вторжение в Украину.

По словам Махуты, это гарантирует, что Новая Зеландия не станет безопасным убежищем для российских активов.

«Это также поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы россия не обходила международные санкции, используя свои огромные золотые запасы для финансирования своей незаконной войны», — заявила глава МИД страны.

По словам О’Коннора, Россия отрезана от международных рынков, а около 20% ее резервов центрального банка хранятся в золоте — примерно до 140 миллиардов долларов.

Запрет на импорт российского золота поможет помешать Кремлю поддерживать свою валюту, сказал министр.

Справка Finance.ua:

Япония объявила о введении новых санкций против рф и беларуси — в санкционный список внесли 90 физических и юридических лиц. Также Япония ввела запрет на импорт золота из россии;

Соединенные Штаты расширили санкции против россии, объявив о запрете импорта российского золота и прибавив в санкционный список 70 юридических и 29 физических лиц;



в первый день саммита «Большой семерки», прошедшего на прошлой неделе, Британия, Канада, США и Япония анонсировали запрет на импорт российского золота.

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Економічна Правда По материалам:

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