Новая технология на основе древесины может легко очищать загрязненную воду — Finance.ua

Новая технология на основе древесины может легко очищать загрязненную воду 01.04.2023, 02:18 — Технологии&Авто

Исследователи шведского Технологического университета Чалмерса изобрели новый способ очищения загрязненной воды с помощью материалов на основе целлюлозы. Этот прорыв может оказать значительное влияние в регионах, где технологии очистки воды неадекватны, и поможет решить широко распространенную проблему выбросов токсичных красителей из текстильной промышленности.

Доступ к чистой воде необходим для нашего здоровья и благополучия, но для многих он остается проблемой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в настоящее время более двух миллиардов человек живут без доступа к чистой воде.

Эта глобальная проблема является центром исследовательской группы из Технологического университета Чалмерса, разработавшей метод легкого удаления загрязняющих веществ из воды. Группа, возглавляемая Гуннаром Вестманом, доцентом органической химии, сосредотачивается на новых способах использования целлюлозы и продуктов на основе древесины и является частью Научного центра Валленберга из дерева.

Исследователи накопили надежные знания о нанокристаллах целлюлозы — и именно здесь кроется ключ к очистке воды. Эти крошечные наночастицы обладают выдающейся адсорбционной способностью, которую исследователи теперь нашли способ использовать.

«Мы применили уникальный целостный подход к этим нанокристаллам целлюлозы, исследуя их свойства и потенциальное применение. Сейчас мы создали материал на биологической основе, форму целлюлозного порошка с превосходными очистительными свойствами, которые мы можем адаптировать и модифицировать в зависимости от загрязняющих веществ, которые необходимо удалить», — говорит Гуннар Вестман.

Поглощает и расщепляет токсины

В исследовании, недавно опубликованном в научном журнале Industrial & Engineering Chemistry Research, исследователи показывают, как токсичные красители можно отфильтровать из сточных вод с помощью метода и материала, разработанного группой. Исследование было проведено в сотрудничестве с Малавийским национальным технологическим институтом Джайпура в Индии, где загрязнители красителей в сточных водах текстильной промышленности широко распространены.

Процесс не требует ни давления, ни тепла, а для каталлизации процесса используется солнечный свет. Гуннар Вестман сравнивает этот метод с наливанием малинового сока в стакан с зернами риса, пропитывающими сок, чтобы вода снова стала прозрачной.

«Представьте себе простую систему очистки, как портативный ящик, подключенный к канализационной трубе. Когда загрязненная вода проходит через целлюлозный порошковый фильтр, загрязненные вещества поглощаются, а попадающий в очистную систему солнечный свет заставляет их быстро и эффективно разрушаться. Это экономически эффективная и простая система для установки и использования, и мы видим, что она может принести большую пользу в странах, где в настоящее время плохая вода или нет очистки воды», — говорит он.

Метод будет испытан в Индии

Индия — одна из развивающихся стран Азии с большим производством текстиля, где ежегодно в озера, реки и ручьи выбрасывается большое количество красителей. Последствия для людей и окружающей среды серьезные. Загрязнители воды содержат красители и тяжелые металлы и могут вызвать повреждение кожи при прямом контакте и повысить риск рака и повреждения органов, когда они попадают в пищевую цепь. Кроме того, на природу воздействуют несколькими способами, включая нарушение фотосинтеза и роста растений.

Проведение полевых исследований в Индии станет важным следующим шагом, и сейчас исследователи Чалмерса поддерживают своих индийских коллег в их усилиях заставить некоторые мелкие предприятия страны опробовать этот метод в реальности. Лабораторные испытания промышленной воды показали, что с помощью нового метода удаляется более 80 процентов загрязнителей красителей, и Гуннар Вестман видит хорошие возможности для дальнейшего повышения степени очистки.

Portaltele По материалам:

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