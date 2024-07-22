Новая «шестерка» Mazda поступила в производство: подробности и характеристики (фото) — Finance.ua

Новая «шестерка» Mazda поступила в производство: подробности и характеристики (фото) 22.07.2024, 00:08 — Технологии&Авто

Новая «шестерка» Mazda поступила в производство: подробности и характеристики (фото)

В Китае на заводе в Нанкине стартовало производство новой Mazda EZ-6. Седан стал преемником известной модели Mazda 6. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан Mazda EZ-6 — совместная разработка с Changan. В его основе лежит Changan Deepal SL03, и именно на предприятии китайской компании собирают авто.

Новая Mazda EZ-6 — обтекаемый 4,9-метровый седан D-класса. У него клиновидный силуэт с длинным капотом и приподнятой «кормой». Передняя часть имитирует радиаторную решетку бензиновых Mazda.

В салоне Mazda EZ-6 установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин. Подсветка может менять цвет — доступны 64 варианта. Автомобиль оснащен панорамной крышей и акустикой Sony с 14 динамиками.

Новая «шестерка» Mazda доступна в двух заднеприводных вариантах. Электрокар имеет 258-сильный вариант и батарею на 66,8 кВт∙ч, а его запас хода достигает 600 км.

Также есть версия на 218 л. с. с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором мощностью 95 сил. Суммарно на электротяге и бензине седан может проехать 1000 км. Во всех Mazda EZ-6 2024 максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

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Фокус По материалам:

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