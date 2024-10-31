Новая программа «єПідтримка» поддержит украинских книгоиздателей — Finance.ua

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Новая программа «єПідтримка» поддержит украинских книгоиздателей

Казна и Политика
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Новая программа «єПідтримка» поддержит украинских книгоиздателей
Новая программа «єПідтримка» поддержит украинских книгоиздателей
«єПідтримка» даст новые стимулы для развития издательства и распространения украинской книги.
Об этом шла речь во время встречи Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Украины Юлии Свириденко и Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого с представителями книгоиздательской отрасли.
«Книгоиздательская отрасль сильно пострадала с начала войны. Уничтожение типографий, например, харьковской «Фактор-Друк», потеря мощностей из-за временной оккупации, нехватка доступа к финансированию. Поэтому у Правительства сегодня есть ряд инициатив для развития украинской книги.
Уже действует программа «Национальный кешбэк». При покупке украинских книг можно получить до 10% компенсации от стоимости. А в декабре украинцы получат тысячу гривен социальной поддержки, потратить которые можно будет на коммунальные услуги, донат на ВСУ или, в частности, купить книгу", — отметила Юлия Свириденко.
По ее словам, в программу «Национальный кешбэк» уже включено 12,5 тысячи украинских книг, в то же время книжные магазины продолжают активно присоединяться к инициативе. Покупая украинские книги, граждане могут получить от государства кешбэк, а значит, поддержать украинских книгоиздателей.
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий отметил, что вскоре 18-летние украинцы смогут получить сертификат на покупку украинских книг эквивалентом 900 гривен. Соответствующий закон о стимулировании развития книгоиздания и книгораспространения Президент подписал 17 мая. Также Закон предусматривает предоставление книжным магазинам государственных субсидий, которые будут компенсировать арендную плату за помещение.
Представители книгоиздательской отрасли подчеркнули, что программа «єПідтримка», введенная в 2021 году, имела положительное влияние. Благодаря этой инициативе с декабря 2021 по февраль 2022 года украинцы потратили на книги 1,2 миллиарда гривен. Это повысило спрос на украинскую книгу и помогло издателям выстоять в начале полномасштабного вторжения.
По материалам:
Finance.ua
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