«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу — Finance.ua
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«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу

Личные финансы
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«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу
«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу
Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.
Об этом информирует Ukrainian in Germany.
Отделение «Новой почты» заработает в Берлине по следующему адресу: Berlin, Charlottenstraße 79/80, 10 117.
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Руководство компании продолжает воплощать план развития бизнеса на международной арене. Второе отделение планируют открыть в Мюнхене, Кельне, Гамбурге и примерно в десяти городах ФРГ.
Цена доставки посылок будет следующая:
  • до 2 кг — 12 евро;
  • до 10 кг — 20 евро;
  • до 30 кг — 30 евро.
Бизнес-клиентам, заказывающим услуги от 100 евро в месяц, установлены скидки.
График работы офиса:
  • в будни — с 8:00 до 20:00;
  • в выходные — с 09:00 до 18:00.

Работа для украинцев

Ранее в компании отмечалось, что в немецких офисах операторами будут работать также украинцы. Обещали проинформировать об этом на официальной странице.
«Сейчас там находится более миллиона украинцев. Поэтому приглашаем к сотрудничеству партнеров для развития своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден», — сообщили в компании.

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По материалам:
Novyny.live
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