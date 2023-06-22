«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу — Finance.ua

«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу Сегодня 15:32 — Личные финансы

«Новая почта» вскоре заработает в Германии: украинцам обещают дать работу

Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.

Отделение «Новой почты» заработает в Берлине по следующему адресу: Berlin, Charlottenstraße 79/80, 10 117.

Руководство компании продолжает воплощать план развития бизнеса на международной арене. Второе отделение планируют открыть в Мюнхене, Кельне, Гамбурге и примерно в десяти городах ФРГ.

Цена доставки посылок будет следующая:

до 2 кг — 12 евро;

до 10 кг — 20 евро;

до 30 кг — 30 евро.

Бизнес-клиентам, заказывающим услуги от 100 евро в месяц, установлены скидки.

График работы офиса:

в будни — с 8:00 до 20:00;

в выходные — с 09:00 до 18:00.

Работа для украинцев

Ранее в компании отмечалось, что в немецких офисах операторами будут работать также украинцы. Обещали проинформировать об этом на официальной странице.

«Сейчас там находится более миллиона украинцев. Поэтому приглашаем к сотрудничеству партнеров для развития своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден», — сообщили в компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.