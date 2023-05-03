«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС — Finance.ua

«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС Сегодня 17:18 — Личные финансы

«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС

«Новая почта» возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС, в связи с тем, что правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу:

шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники, жевательные резинки,

хрустящие хлебцы, сухари и гренки,

готовые соусы, кетчупы, горчицу,

консервы из рыбы или рыбной икры — при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.

Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами для отправки за границу — до 10 кг, уточнили в компании.

При этом запрещено отправлять:

мясо, продукты животного происхождения;

продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;

молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой);

фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.);

орехи, семена;

кофе, чай;

растительные масла;

злаки и крупы и мука, отруби из них;

сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу;

пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.

С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.

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