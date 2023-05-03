«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС — Finance.ua
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«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС

Личные финансы
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«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС
«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС
«Новая почта» возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС, в связи с тем, что правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу:

  • шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники, жевательные резинки,
  • хрустящие хлебцы, сухари и гренки,
  • готовые соусы, кетчупы, горчицу,
  • консервы из рыбы или рыбной икры — при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.
Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами для отправки за границу — до 10 кг, уточнили в компании.

При этом запрещено отправлять:

  • мясо, продукты животного происхождения;
  • продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;
  • молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой);
  • фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.);
  • орехи, семена;
  • кофе, чай;
  • растительные масла;
  • злаки и крупы и мука, отруби из них;
  • сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу;
  • пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.
С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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