«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС — Finance.ua

«Новая почта» возобновила отправку продуктов в страны ЕС
«Новая почта» возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС, в связи с тем, что правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу:
- шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники, жевательные резинки,
- хрустящие хлебцы, сухари и гренки,
- готовые соусы, кетчупы, горчицу,
- консервы из рыбы или рыбной икры — при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.
Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами для отправки за границу — до 10 кг, уточнили в компании.
При этом запрещено отправлять:
- мясо, продукты животного происхождения;
- продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;
- молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой);
- фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.);
- орехи, семена;
- кофе, чай;
- растительные масла;
- злаки и крупы и мука, отруби из них;
- сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу;
- пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.
С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.
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