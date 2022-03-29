«Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор — Finance.ua
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«Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор

Сегодня 16:00Личные финансы
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Компания экспресс-доставки «Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор.
Об этом говорится в сообщении компании.
Что это значит? Теперь можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказы там, где удобно для них: в отделении, на почте или по адресу. Предельное время оформления заявки по вызову курьера индивидуально для каждого населенного пункта.
Тариф на курьерскую доставку остается таким же: +30 гривен к тарифу доставки в отделение (для посылок до 30 кг).
Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных, но на один час меньше отделения.
В настоящее время уже работает более 1800 отделений компании и более 6000 почтоматов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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