Новая почта сделала услугу за 1 гривну: как отправить — Finance.ua

Новая почта сделала услугу за 1 гривну: как отправить Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

С 24 по 26 августа украинцы смогут отправлять и получать посылки через почтоматы Новой почты всего за 1 гривну.

Об этом сообщили в компании.

Тариф снижен для почтаматов по всей стране и действует исключительно для посылок. Отправка документов по обычной цене — 45 гривен.

Каждый клиент может в течение трех дней отправить и получить по почтомат неограниченное количество посылок как из интернет-магазинов, так и от родных по акционной цене. Напоминаем, что в почтомат можно отправить любые вещи весом до 20 кг и размером 40×60×30 см.

Чтобы получить услугу доставки за 1 гривну, нужно:

оформить посылку 24, 25 и 26 августа через почтомат.

Заплатить за пользование почтоматом может как получатель, так и отправитель — через мобильное приложение, через трекинг на сайте или в отделении, при условии отправки из почтомата или получения в почтомате.

Подробнее об акции по ссылке https://novaposhta.ua/nezalezhnist/

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