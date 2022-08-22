Новая почта сделала услугу за 1 гривну: как отправить — Finance.ua
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Новая почта сделала услугу за 1 гривну: как отправить

Фондовый рынок
300
С 24 по 26 августа украинцы смогут отправлять и получать посылки через почтоматы Новой почты всего за 1 гривну.
Об этом сообщили в компании.
Тариф снижен для почтаматов по всей стране и действует исключительно для посылок. Отправка документов по обычной цене — 45 гривен.
Каждый клиент может в течение трех дней отправить и получить по почтомат неограниченное количество посылок как из интернет-магазинов, так и от родных по акционной цене. Напоминаем, что в почтомат можно отправить любые вещи весом до 20 кг и размером 40×60×30 см.
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Чтобы получить услугу доставки за 1 гривну, нужно:
  • оформить посылку 24, 25 и 26 августа через почтомат.
  • Заплатить за пользование почтоматом может как получатель, так и отправитель — через мобильное приложение, через трекинг на сайте или в отделении, при условии отправки из почтомата или получения в почтомате.
Подробнее об акции по ссылке https://novaposhta.ua/nezalezhnist/
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
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