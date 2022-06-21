«Новая почта» отправляет посылки из почтоматов за 1 гривну: как это работает — Finance.ua

«Новая почта» отправляет посылки из почтоматов за 1 гривну: как это работает

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«Новая почта» отправляет посылки из почтоматов за 1 гривну: как это работает

«Новая почта» тестирует новую услугу отправки посылок из почтаматов. Тестирование проходит в Киеве и продлится до конца июня, стоимость отправки в настоящее время составляет 1 грн.

Как сделать отправку посылки из почтомата:

Обновить мобильное приложение Новой почты, чтобы в разделе Создать Посылку появился дополнительный подпункт места отправки — почтомат. Создать самостоятельно электронную накладную для посылки в приложении. Самостоятельно дома упаковать посылку. Подойти к почтамату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать «Открыть ячейку». Положить в ячейку упакованное отправление без маркировки. Подтвердить загрузку в мобильном приложении. Закрыть ячейку.

После того, как клиент подтвердил загрузку посылки в почтомат, диспетчер автоматически получает уведомление о поступлении новой посылки и направляет вызов курьеру для забора отправки.

Курьер получает уведомление от диспетчера через специальное мобильное приложение для курьеров Новой почты. Уведомление поступает с указанием электронной накладной и номера конкретного почтомата. Курьер приезжает в почтомат несколько раз в день до 18:00.

Когда курьер откроет ячейку и проверит принадлежность упаковки, он распечатает через специальное мобильное маркировочное устройство и наклеит его на посылку. Далее он отвозит ее в сортировочное депо, где происходит дальнейшее распределение по региону и месту назначения.

Если в течение суток после создания электронной накладной клиент не положит посылку в почтомат — система автоматически аннулирует электронную накладную. В случае, когда все ячейки выбранного почтомата на момент создания накладной заняты, вы можете выбрать другой ближайший почтомат со свободными ячейками. Новая почта не ограничивает количество отправлений через почтомат за один раз, но есть четкое правило — в одну ячейку можно положить только одно отправление.

Критерии для отправления. Отправлять можно любые посылки весом до 20 кг, содержащие книги, документы, обувь, игрушки, посуду, косметику, одежду, мелкую бытовую технику.

Запрещенные предметы для отправки:

деньги,

ценные бумаги,

оружие,

животные,

продукты питания,

лекарственные средства и другие отправления со сроком годности до 5 суток и требующие определенного температурного режима,

отправления грязные или с сильным запахом,

наркотики и другие вещи, запрещенные действующим законодательством.

Требования к упаковке — по правилам компании. Необходимо использовать надежные, неповрежденные коробки, конверты для документов и пакеты для одежды до 2 кг. Важно бережно паковать хрупкое, но если клиент упаковал неправильно — курьер надежно упакует посылку.

После завершения тестирования отправка из почтомата будет доступна по всей стране. Напомним, что сегодня в Украине работают 12 500 почтоматов, установленных на улицах, в подъездах, магазинах, на заправках, ТРЦ и т.д.

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