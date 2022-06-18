Не только доставка: какие финансовые услуги предоставляет «Новая Почта» — Finance.ua

Не только доставка: какие финансовые услуги предоставляет «Новая Почта»
Для клиентов «Новой Почты» доступна не только отправка и получение посылок, но и финансовые услуги. Какие именно — рассказали журналисты «Сегодня».
Перевод «Мгновенный»
Физические лица могут переводить друг другу деньги в национальной валюте в короткие сроки. Отправить определенную сумму можно в отделениях «Новой почты», где предоставляются финансовые услуги, или это можно сделать онлайн с помощью банковской карты.
Максимальные суммы для одного перевода:
в отделении — 399 999 грн;
онлайн — 29 999 грн.
Стоимость такой услуги составляет 1,5% суммы, но не менее 15 грн. Комиссию должен оплатить отправитель.
Если отправлять деньги онлайн, нужно для верификации указать свой номер телефона, а в отделении у клиента попросят паспорт. Документ также необходим для получения такой отправки.
Международные переводы
Получить международный перевод на «Новой Почте» можно с помощью платежной системы Ria, а также получить и отправить деньги можно через Western Union.
Перевод Ria можно получить в любом из пунктов ООО «НоваПэй», которые находятся в отделениях Новой почты, и для этого нужно действовать по следующему алгоритму:
сообщить кассиру контрольный номер перевода;
предоставить документы, подтверждающие личность;
получить перевод после проверки данных.
Выплата производится только в гривне. Подробности об условиях получения переводов Ria можно просмотреть по ссылке.