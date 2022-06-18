Не только доставка: какие финансовые услуги предоставляет «Новая Почта» — Finance.ua

Не только доставка: какие финансовые услуги предоставляет «Новая Почта»

Сегодня 13:03 — Финтех и Карты

Не только доставка: какие финансовые услуги предоставляет «Новая Почта»

Для клиентов «Новой Почты» доступна не только отправка и получение посылок, но и финансовые услуги. Какие именно — рассказали журналисты «Сегодня».

Перевод «Мгновенный»

Физические лица могут переводить друг другу деньги в национальной валюте в короткие сроки. Отправить определенную сумму можно в отделениях «Новой почты», где предоставляются финансовые услуги, или это можно сделать онлайн с помощью банковской карты.

Максимальные суммы для одного перевода:

в отделении — 399 999 грн;

онлайн — 29 999 грн.

Стоимость такой услуги составляет 1,5% суммы, но не менее 15 грн. Комиссию должен оплатить отправитель.

Если отправлять деньги онлайн, нужно для верификации указать свой номер телефона, а в отделении у клиента попросят паспорт. Документ также необходим для получения такой отправки.

Международные переводы

Получить международный перевод на «Новой Почте» можно с помощью платежной системы Ria, а также получить и отправить деньги можно через Western Union.

Перевод Ria можно получить в любом из пунктов ООО «НоваПэй», которые находятся в отделениях Новой почты, и для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

сообщить кассиру контрольный номер перевода;

предоставить документы, подтверждающие личность;

получить перевод после проверки данных.

Выплата производится только в гривне. Подробности об условиях получения переводов Ria можно просмотреть по ссылке

А вот перевод Western Union на Новой Почте можно не только получить, но и отправить. Для этого нужно:

обратиться в любое отделение Новой почты, где предоставляются финансовые услуги NovaPay;

предоставить кассиру ФИО, телефон и адрес;

показать документы, удостоверяющие личность;

сообщить данные получателя, сумму перевода и страну, на которые пойдут средства;

оплатить стоимость перевода: в частности, сумму, которую переводите, и комиссию Western Union за услуги (по ссылке можно посмотреть тарифы);

получить квитанцию с номером перевода (MTCN) и сообщить получателю.

Все условия такой услуги смотрите на сайте компании. В то же время, следует помнить, что во время военного положения НБУ ограничил возможность отправлять деньги из Украины за границу.

Снятие денег с карты

На «Новой Почте» можно снять наличные деньги. Чтобы это сделать, нужно:

в отделении Новой почты попросить кассира снять наличные с банковской карты;

показать документ, удостоверяющий личность;

оплатить сумму, которую хотите получить наличными, и стоимость услуги (1,5% от суммы, но не менее 15 грн).

Получить деньги можно только в гривне.

Оплата счетов

Для клиентов доступна и услуга оплаты интернета, кредитов, штрафов, страховок, обучения или коммунальных услуг и т.д. Срок зачисления такой оплаты — до 3-х банковских дней.

«При оплате по реквизитам комиссия за перевод равна 1% и не менее 15 грн. При оплате услуг по договору комиссия варьируется в зависимости от условий получателя», — объясняют на Новой Почте.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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