«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки

Личные финансы
97
«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки
«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки
Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Таллинне. Эстония является седьмой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, «Новая почта» планирует через неделю открыть первое отделение в Латвии.
Отделение в Таллинне работает каждый день, в нем можно получать и отправлять в Украину посылки и грузы до 1000 кг.
Читайте также
Доставка из Украины в Эстонию будет составлять не менее пяти дней.
Стоимость доставки из Украины в Эстонию:
  • Документы — 250 грн
  • Посылки до 2 кг — 400 грн
  • Посылки до 10 кг — 600 грн
  • Посылки до 30 кг — 1200 грн
  • Грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.
Напомним, «Новая почта» в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Эстония стала седьмой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.