«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки — Finance.ua

«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки Сегодня 16:12 — Личные финансы

«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки

Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Таллинне. Эстония является седьмой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, «Новая почта» планирует через неделю открыть первое отделение в Латвии.

Отделение в Таллинне работает каждый день, в нем можно получать и отправлять в Украину посылки и грузы до 1000 кг.

Доставка из Украины в Эстонию будет составлять не менее пяти дней.

Стоимость доставки из Украины в Эстонию:

Документы — 250 грн

Посылки до 2 кг — 400 грн

Посылки до 10 кг — 600 грн

Посылки до 30 кг — 1200 грн

Грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.

Напомним, «Новая почта» в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Эстония стала седьмой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.