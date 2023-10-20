«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки — Finance.ua

«Новая почта» открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: какова стоимость доставки
Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Таллинне. Эстония является седьмой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, «Новая почта» планирует через неделю открыть первое отделение в Латвии.
Отделение в Таллинне работает каждый день, в нем можно получать и отправлять в Украину посылки и грузы до 1000 кг.
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Доставка из Украины в Эстонию будет составлять не менее пяти дней.
Стоимость доставки из Украины в Эстонию:
- Документы — 250 грн
- Посылки до 2 кг — 400 грн
- Посылки до 10 кг — 600 грн
- Посылки до 30 кг — 1200 грн
- Грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.
Напомним, «Новая почта» в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Эстония стала седьмой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.
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